росія планує придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності – WSJ

Американські офіційні особи заявили, що бажання москви придбати іранські ракети стало очевидним в середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон для ознайомлення з балістичними ракетами і пов'язаним з ними обладнанням.

росія планує купити в Ірану балістичні ракети малої дальності та протягом останніх тижнів вже почала отримувати балістичні ракети з Північної Кореї.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників.

Як пише видання, такі наміри москви викликали "глибоке занепокоєння" в адміністрації президента США Джо Байдена. Ракети можуть поставити вже цієї весни, але, на думку чиновників, угода не завершена.

"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються", – заявив один з американських посадовців.

Вони розповіли, що росія впродовж останніх кількох тижнів отримала кілька десятків балістичних ракет і пускові установки до них від Північної Кореї, а також запаси артилерії.

Американські офіційні особи заявили, що бажання москви придбати іранські ракети стало очевидним в середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон для ознайомлення з балістичними ракетами і пов'язаним з ними обладнанням.

Ракети росіянам представили Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), в тому числі ракети малої дальності Ababil.

Цей візит, який раніше не розголошувався, відбувся після вересневого візиту міністра оборони росії Сергєя Шойгу до штаб-квартири Повітряно-космічних сил КВІР в Тегерані. За словами американських посадовців, під час цього візиту Шойгу оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем.

Він також зустрівся з генерал-майором Мохаммадом Багері, начальником штабу збройних сил Ірану, і похвалився, що російсько-іранські відносини виходять на новий рівень.

Іранські ракети стануть доповненням до нещодавніх придбань росії, яка почала отримувати пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї, заявили посадовці США.

Однак залишається невизначеність стосовно завершення угоди. За всіма цими обставинами, ситуація вимагає уваги та ретельного вивчення для подальшого аналізу можливих геополітичних та безпекових наслідків.