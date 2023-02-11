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ПОЛІТИКА

росія планує відновити наступ навесні — White House

11 лютого 2023, 12:01
росія планує відновити наступ навесні — White House
Військові рф використовує зимовий період для поповнення особового складу і переозброєння, щоби навесні відновити наступальні операції в Україні, вважають очільники Білого дому.

Координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі розказав про це на брифінгу, заява з’явилась на сайті White House.

"Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими", йдеться в заяві.

Джон Кірбі наголосив, що президент рф володимир путін використовує зимові місяці, щоби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та "відновити наступальні операції навесні".

Координатор Ради національно безпеки Білого  впевнений, що США та країни-союзники впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в Україну аби допомогти підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні.

За словами координатора, коли покращаться погодні умови бої, ймовірно, стануть більш жорстокими.

РосіявійнавеснанаступWhite House

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