росія планує відновити воєнні спроможності до рівня минулого року

До 2028 року країна-агресор планує відновити воєнні спроможності, які мала у 2022 році.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко вважає, що рф буде намагатися роздмухувати конфлікти на Близькому Сході, в Африці, на Балканах.



Про це Литвиненк повідомив у своєму блозі для видання "Інтерфакс-Україна".

"путін вірить, що не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, кремль пройшов точку неповернення у відносинах з Заходом. Вороття немає, путін може лише триумфально перемогти, або нищівно програти. Він переконаний, що повернути Україну та решту "історичних російських земель"й відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу. Такий перерозподіл може тривати 10-15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу і інтенсивності, можливо із використанням ядерної зброї", - пояснив він.

За його словами, війна проти України сприймається Кремлем як важливий, але не єдиний фронт для рф, що фактично веде світову війну із США і Заходом у цілому.

кремль поставив перед собою чотири завдання, які наразі вирішує:

забезпечити внутрішню стабільність в рф, мобілізувати населення і економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки.

сформувати альтернативну Заходу коаліцію держав, "коалиции большинства". Цей формат "Глобального Півдня+" має просувати альтернативні Заходу моделі (політичні, економічні, фінансові, гуманітарні, ціннісні тощо).



підготовка до майбутньої агресії проти інших країн: Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія: вся західна частина колишнього СРСР.



роздмухування конфліктів на Близькому Сході, в Африці і на Балканах.



Також глава СЗР додав, що у 2026 році обсяги військового виробництва в рф мають підтримувати масштабні бойові дії високої інтенсивності, а у 2028 році країна-агресор має відновити воєнні спроможності, які вона мала на 2022 році.

Крім того, рф буде займатися посиленням ядерного шантажу, спробує переконати західні еліти, що вони беззаперечно програють та їм слід мирно відступити: "Ключову роль тут матиме посилення воєнної потужності росії, Китаю та інших країн коаліції більшості".



"Результат війни рф проти Україні має глобальне значення і стане потужним імпульсом для зміни глобального балансу у той чи інший бік. Прагнучи створити міжнародну коаліцію путін заграє з мусульманами у середині росії. Попри незадоволення багатьох росіян, кремль дозволяє главі Чечні Рамзану Кадирову публічну позасудову розправу над підозрюваним у нарузі над Кораном", - зазначив Литвиненко.



Крім того, у кремлі розглядають як інструмент для налагодження відносин з пропалестинським табором сталінські традиції антисемітизму. Наразі москва вже почала заявляти про "утиски російськомовних у Балтії" та "право народів на самовизначення".



Після вислання російських дипломатів-шпигунів, росіяни активно інфільтрують країни Європи, насамперед Південної, своєю агентурою, створюючи бізнеси, НГО тощо, пояснив Литвиненко.

"Є ознаки підготовки інфраструктури підривної діяльності під велику війну (підхід, апробований за часів СРСР)", - написав він.