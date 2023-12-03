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росія планує використати для пропаганди зупинку обмінів військовополоненими

03 грудня 2023, 15:51
росія планує використати для пропаганди зупинку обмінів військовополоненими
Фото: з вільних джерел
рф планує на пропагандистських каналах запустити чергову хвилю дезінформації.

росія планує запустити на пропагандистських каналах чергову хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. 

Про це попереджають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими", – йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес.

"З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють", – підкреслили у Координаційному штабі.

Там додають, що росія продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічних операцій проти українського суспільства, особливо проти вразливої категорії – родин полонених та зниклих безвісти.

"З нашого боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як нам вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх "мʼясних штурмів", а також їхніх родин", – наголосили у Коордштабі.

Там підкреслили, що для України натомість важливий кожен військовополонений чи зниклий безвісти, а також узятий в заручники цивільний та некомбатант.

"Ми не поділяємо нікого за рівнем негативних емоцій з російського боку. Усі наші воїни захищають свою землю, а не прийшли на чужу убивати, грабувати та нищити. Попри це, всі російські військовополонені утримуються згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, до них є безперешкодний доступ місій Міжнародного комітету Червоного Хреста, чого досі не забезпечила російська сторона. У той час, коли в Україні діє Координаційний штаб як єдиний уповноважений орган, держава-агресорка досі не спромоглася налагодити ефективну та уніфіковану роботу та комунікацію", – наголошується у повідомленні.

У Коордштабі підкреслили, що щодня працюють над поверненням усіх оборонців та пошуком зниклих безвісти.

"Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин лише повертаючи додому наших Захисників та Захисниць", – підкреслили у Коордштабі.

дезінформаціявійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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