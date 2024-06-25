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ПОЛІТИКА

росія планує винести на розгляд Радбезу ООН питання обстрілів Криму

25 червня 2024, 08:07
росія планує винести на розгляд Радбезу ООН питання обстрілів Криму
Фото: РБК
Небензя намагався заперечити журналісту, який зазначив, що цілі та завдання так званої "СВО" росії в Україні - вбивства, зґвалтування та пограбування.

росія під час свого головування у Раді Безпеки ООН хоче винести питання обстрілу Криму на обговорення.

Про це заявив постійний представник росії при ООН Василь Небензя, повідомляє Укрінформ.

Чиновник зазначив, що питання обстрілу Севастополя Силами оборони України обговорюватиметься на найближчому засіданні Ради Безпеки вже у липні.

Також відповідаючи на запитання, Небензя намагався заперечити журналісту, який зазначив, що цілі та завдання так званої "СВО" росії в Україні - вбивства, зґвалтування та пограбування. За словами посла рф в ООН, росія такими речами не займається.

Нагадаємо, що вдень 25 червня у Севастополі та інших містах тимчасово окупованого Криму чули вибухи. росіяни заявили про атаку. Згідно з твердженнями Міноборони рф, було збито чотири ракети ATACMS, ще одна вибухнула над Севастополем. У росії кажуть, що нібито постраждали понад 100 людей і загинули три людини. У мережі повідомляють, що ППО рф збивало ракети над пляжем Учкуївки.

КримвійнаООНокупація

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