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росія планує залучати дітей до виготовлення "Шахедів" – ЦНС

18 червня 2024, 21:07
росія планує залучати дітей до виготовлення
Фото: ЦНС
З метою конспірації виробництво шахедів названо "проєктом Дельфін".

росіяни планують залучати цивільних підлітків до виробництва ударних безпілотників "Shahed-136". Виробництво шахедів законспіроване під назвою "проєкт Дельфін".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Активісти групи "Кібер Спротив" передали Центру національного спротиву документи, які підтверджують черговий зухвалий злочин російського агресора – залучення неповнолітніх цивільних осіб до виробництва зброї", – йдеться у повідомленні.

Серед отриманих документів – списки зарахованих на навчання в "Алабуга Політєх" підлітків, їхні паспорти та згоди батьків.

"В нещодавньому розслідуванні активісти "Кібер Спротиву" оприлюднили документи, що підтверджують, що на території так званої особливої економічної зони "Алабуга" (респ. Татарстан) російський агресор локалізував виробництво іранських ударних БПЛА “Shaheed-136” (“Герань-2)", – кажуть у ЦНС.

В документі, що передував візиту першого заступника голови уряду РФ Андрія Бєлоусова (який за сумісництвом виконує ще й функції голови урядової комісії з питань розвитку безпілотних авіаційних систем) вказано, що планова потужність виробництва дронів "Герань-2" складає 10 тисяч одиниць на 2024 рік.

Особливий цинізм викликає той факт, що серед цього списку дітей ЦНС зафіксував одну дитину, що була вивезена росіянами з тимчасово окупованої території України. Це підтверджується українським номером телефону. 

З метою конспірації, зазначають у відомстві, виробництво шахедів названо "проєктом Дельфін".

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