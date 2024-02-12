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росія планує залучити до участі у бойових діях в Україні строковиків

12 лютого 2024, 15:57
росія планує залучити до участі у бойових діях в Україні строковиків
Фото: з вільного доступу
Створенням нових бойових підрозділів займається ФСБ росії.

рф планує створити нові юойові підрозділи із строковиків для участі в бойових діях на тимчасово-окупованих територіях України. Відбором до підрозділів замається ФСБ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"За інформацією джерел Центру національного спротиву, росіяни мають намір залучати до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Зокрема зазначається, що регіональні управління фсб мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість зс рф вони йшли в спецслужбу", — ідеться в інформації ЦНС. 

Для забезпечення даних заходів, з високою ймовірністю, запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарата відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів.

бойові діївійна в Україніросія окупантиСтроковики

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