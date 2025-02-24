росія планує затягувати переговори до нескінченності – WSJ

рф вже має досвід використання військового наступу для покращення своєї позиції на переговорах

росія не хоче швидкого припинення вогню і планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб використати ситуацію на полі бою для формування своїх умов щодо завершення війни.

Про це пише The Wall Street Journal.

москва вже має багатий досвід використання військового наступу для поліпшення своєї позиції на переговорах. Цю стратегію москва застосовувала, починаючи з Сирії та закінчуючи переговорами в Ялті під час Другої світової війни.

Останніми днями здавалося, що політика США рішуче змінюється на користь росії. Однак втілити це зрушення в угоди за столом переговорів буде непросто. путін переслідує цілі, що виходять далеко за рамки територіальних завоювань, яких його війська домоглися в Україні.