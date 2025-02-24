росія планує затягувати переговори до нескінченності – WSJ
24 лютого 2025, 08:33
Фото: Reuters
рф вже має досвід використання військового наступу для покращення своєї позиції на переговорах
росія не хоче швидкого припинення вогню і планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб використати ситуацію на полі бою для формування своїх умов щодо завершення війни.
Про це пише The Wall Street Journal.
москва вже має багатий досвід використання військового наступу для поліпшення своєї позиції на переговорах. Цю стратегію москва застосовувала, починаючи з Сирії та закінчуючи переговорами в Ялті під час Другої світової війни.
Останніми днями здавалося, що політика США рішуче змінюється на користь росії. Однак втілити це зрушення в угоди за столом переговорів буде непросто. путін переслідує цілі, що виходять далеко за рамки територіальних завоювань, яких його війська домоглися в Україні.
"Усередині кремля є значні сумніви в тому, що Трамп і його люди розуміють усю складність або складність питань, які необхідно розв'язати", - сказав колишній радник Білого дому з питань росії Томас Грем.
"У міру того, як становище росії на полі бою покращується, росіяни тільки посилюють натиск", - каже Семюел Чарап, старший політолог з американського аналітичного центру Rand.
При цьому росія, найімовірніше, наполягатиме на умовах, аналогічних до тих, які вони обговорювали в Стамбулі на початку війни. На тих переговорах росія зажадала, щоб на українську територію не допускалася іноземна зброя, а збройні сили України були скорочені до певного розміру.
росія також хоче покласти край обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом, який залишається невизнаним жодною зі сторін і допомагає Україні наносити удари по деяким із найчутливіших російських цілей, сказало джерело видання, обізнане з позицією росії.
Поки тривають переговори, у США є засоби тиску на москву, наприклад, посилення обмежень на експорт російської нафти або відправка Києву ще більшої військової допомоги. Однак останнім часом Трамп дає зрозуміти, що віддає перевагу ввічливій розмові, і помічники скорочують згадки про санкції.
За словами Грема, тоді як Трамп намагається укласти швидку угоду з кремлем, у нього буде два варіанти для просування переговорів - тиснути на москву або тиснути на Київ. Нещодавня різка критика Зеленського з боку Трампа вказує на те, що він вирішив чинити тиск на Київ - легшу мету з двох, вважає Грем.
Крім того, путін не хоче, щоб адміністрація Трампа думала, що вона може швидко позбутися росії як проблеми, рухатися далі й ігнорувати відносини з москвою.
"Вони хочуть взаємодіяти зі Сполученими Штатами протягом деякого часу. Вони не хочуть, щоб Сполучені Штати або Трамп думали, що це питання двох або трьох місяців, щоб усе зробити, а тепер я просто зосереджуся на Китаї і забуду про росіян",- сказав Грем