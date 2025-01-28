росія планувала вбивство глави німецького оборонного концерну – Politico

Високопосадовець Альянсу розповів Європарламенту про загрози кремля для Європи.

Високопосадовець НАТО підтвердив, що існувала російська схема вбивства Арміна Паппергера, керівника німецького виробника зброї Rheinmetall. Заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай повідомив, що цей замах, якому запобігли американські й німецькі розвідки, був частиною низки російських планів вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі.

Про це пише Politico.

"Ми бачили випадки саботажу, що відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження поїздів з рейок, підпали, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів промисловості, як, наприклад, публічне вбивство керівника Rheinmetall, але були й інші змови", — сказав Аппатурай на засіданні комітету Європейського парламенту з питань гібридної війни сьогодні вранці.

Аппатурай повідомив, що росіяни вербують персонал для своїх змов в Інтернеті, використовуючи "злочинні банди або несвідому молодь чи мігрантів" для здійснення злочинних дій.

"Як правило, це робиться грубо, але з певною метою — посіяти неспокій, щоб підірвати підтримку України", — додав офіційний представник НАТО.

Аппатурай також заявив членам Європарламенту, що стратегічна доктрина Росії полягає в тому, щоб досягти перемоги через політичну перемогу, "використовуючи будь-які інструменти", включаючи пошкодження інфраструктури або політичне втручання.