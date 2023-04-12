росія побудувала 120-км лінію оборони на Запоріжжі – розвідка Британії

рф, ймовірно, готується до контрнаступу українських військових на Мелітополь.

Британська розвідка вважає, що сили рф спорудили 3 лінії оборони уздовж близько 120-км ділянки на Запоріжжі, але від них буде мало користі без достатньої кількості війська та артпідтримки.

Про це міноборони Британії написало в Twitter.

Повідомляється, що останніми тижнями російські сили продовжували розбудовувати великі лінії оборони в Запорізькій області, що скоріш за все є зоною відповідальності Південне угруповання сил росії.

За даними британського відомства, зараз вже добудовані 3 лінії уздовж приблизно 120 км.

Оборонні лінії складаються з найпершої, з передовими бойовими позиціями, та ще 2 зон з майже суцільними, більш складними загородженнями. Усі вони розташовані приблизно за 10-20 км позаду передової.

"росія скоріш за все доклала чималих зусиль для побудови цих оборонних споруд, оскільки переконана, що Україна розглядає удар на Мелітополь. Ці лінії мають потенціал для того, щоб бути дуже ефективними перешкодами, проте користь від них майже цілковито залежить від того, чи буде там достатньо артилерійської підтримки та особового складу. Поки не зрозуміло, чи Південне угруповання військ зараз спроможне забезпечити такі ресурси", – йдеться в твітті.