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росія побудувала таємний торговельний канал з Індією – FT

04 вересня 2024, 14:15
росія побудувала таємний торговельний канал з Індією – FT
Стоп росія
москва розглядала Нью Делі як альтернативний ринок для отримання найважливіших товарів.

росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення і шукала можливість будівництва в країні підприємств, аби отримати компоненти для військової галузі.

Про це пише газета Financial Times.

Міністерство промисловості і торгівлі рф контролює оборонне виробництво для підтримки війни в Україні, в жовтні 2022 року розробило конфіденційні плани щодо витрачання близько 82 млрд рупій, або 1 млрд доларів на той момент, на забезпечення безпеки критичної електроніки секретними каналами.

Ідея була у тому, що використати "значні запаси" рупій, накопичених російськими банками завдяки бурхливому зростанню продажів нафти в Індію. Нью Делі розглядалось як альтернативний ринок для отримання найважливіших товарів, які "раніше поставлялися з недружніх країн".

росія та її індійські партнери націлилися на технології подвійного призначення, які підпадають під західний експортний контроль. 

Таким чином москва планувала інвестувати в російсько-індійські підприємства з розробки та виробництва електроніки.

Дані про торгівлю свідчать про те, що відносини з Індією стали глибшими за конкретними категоріями товарів. Зв'язки Індії з Москвою стають причиною розбіжностей із Вашингтоном.

Тоді як Моді нарікає на наслідки вторгнення в Україну для економік, що розвиваються, і закликає обидві сторони до миру, Делі простягнув москві економічний рятувальний круг після того, як вона потрапила під західні санкції.

Індія великий ринок для закупів російської нафти, а в 2023-24 фінансовому році загальний обсяг торгівлі між двома країнами сягнув рекордно високого рівня в 66 млрд доларів. 

Частину торгових операцій було проведено в рупіях, через що у росії виник надлишок цієї валюти.

Індійська компанія Innovio Ventures була вказана в торгових деклараціях як постачальник електронного устаткування, включно з безпілотниками, на суму щонайменше 4,9 млн доларів в рф і товарів на суму 600 000 доларів, відправлених у Киргизстан. У російських деклараціях розрахунки за угодами вказані в рупіях.

Серед поставок до росії:  568 000 доларів електронного обладнання для використання в радіоелектронних системах для російської компанії "Тесткомплект", яка потрапила під санкції США і ЄС за те, що є центром системи військових закупівель москви.

 
РосіяІндіясанкції

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