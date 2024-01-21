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росія почала активніше наступати і зазнає значних втрат – розвідка Британії

21 січня 2024, 16:16
росія почала активніше наступати і зазнає значних втрат – розвідка Британії
армія росії наростила наступальну активність по всьому фронту в Україні, через що збільшився рівень їхніх втрат.

Про це розвідка Британії написала в соцмережі X (Twitter).

"Дані українського Генштабу зазначають, що згідно з якими кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою", - йдеться в дописі. 

Дані порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.

Також за ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%.

Втрати в живій силі в армії рф за той самий період також зросла на 15%, додають в британській розвідці. 

Ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.

Ключовим фактором, який сприяє активності росії - це замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.

 

 

РосіявійнаРозвідка Британії

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