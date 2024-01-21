росія почала активніше наступати і зазнає значних втрат – розвідка Британії

армія росії наростила наступальну активність по всьому фронту в Україні, через що збільшився рівень їхніх втрат.

Про це розвідка Британії написала в соцмережі X (Twitter).

"Дані українського Генштабу зазначають, що згідно з якими кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою", - йдеться в дописі.

Дані порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.

Також за ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%.