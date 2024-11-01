росія почала бити по Україні "шахедами" з термобаричними боєголовками – ISW

Їхні уламки вже виявили в Україні.

російські окупанти почали використовувати для ударів по Україні безпілотники "Шахед-136" з термобаричними боєголовками.

Про це повідомив Інститут вивчення війни.

Цього висновку дійшов Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, який дослідив уламки безпілотників, якими росіяни били по українцях з 26 по 29 жовтня.

Крім того, компанія "Росэлектроника", дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех", розробила нове покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".

Воно поглинає радіохвилі, що робить ці смертоносні установки "невидимими" для сучасних систем наведення і тепловізорів.