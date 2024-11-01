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росія почала бити по Україні "шахедами" з термобаричними боєголовками – ISW

01 листопада 2024, 09:53
росія почала бити по Україні
фото ua.depositphotos.com
Їхні уламки вже виявили в Україні.
російські окупанти почали використовувати для ударів по Україні безпілотники "Шахед-136" з термобаричними боєголовками.
 
Про це повідомив Інститут вивчення війни.
 
Цього висновку дійшов Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, який дослідив уламки безпілотників, якими росіяни били по українцях з 26 по 29 жовтня.
 
Крім того, компанія "Росэлектроника", дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату "Ростех", розробила нове покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А "Солнцепек".
 
Воно поглинає радіохвилі, що робить ці смертоносні установки "невидимими" для сучасних систем наведення і тепловізорів.
шахедивійна в Україніросія окупанти

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