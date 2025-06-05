росія почала ховати вцілілі ракетоносці неподалік США – Defense Express

Стратегічний ракетоносець Ту-160 помітили за 500 км від Америки - на крайньму сході рф

Після неймовірно результативної української операції "Павутина" росія перегнала вцілілі літаки якнайдалі від України. Один зі стратегічних ракетоносців загнали аж на Чукотку – на максимальну відстань від України.

Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.

Аналітики звернули увагу на свіжі супутникові знімки військової авіабази та за сумісництвом цивільного аеропорту "Анадырь" ("Угольный") на Чукотці. На публічно доступному знімку супутника Sentenel від ESA за 4 червня видно, що на військовій частині аеродрому з’явився доволі великий літак. Хоча роздільна якість знімку залишає бажати кращого, об'єкт все ж вдалося ідентифікувати як стратегічний ракетоносець Ту-160. Його визначили за розмахом крила у 55,7 метра та характерною формою фюзеляжу.

Як зазначають аналітики, ще останніми місяцями росіяни не використовували цю авіабазу для паркування стратегічних ракетоносців. Навіть 2 червня, на наступний день після операції "Павутина", Ту-160 там ще не було.

В Defense Express пов’язують появу літака на цій авіабазі безпосередньо з українськими ударами по аеродромах стратегічної авіації рф. "Авіабаза "Анадырь" знаходить за 6,6 тисяч кілометрів від України та лише 500 від США, але доїхати туди стане можливим лише десь ближче до 30-х років XXIII сторіччя", – пишуть експерти. Вони зазначають, що на цій авіабазі літак захищений від диверсій навіть не стільки максимальною відстанню від України, скільки відсутністю автомобільних доріг, які б поєднували місто Анадир з рештою російської території. А отже фура з українськими дронами туди просто не доїде. Це місто повністю залежить від морського та авіаційного забезпечення.

В Defense Express також побачили певну іронію в тому, що російському літаку зараз безпечніше перебувати за 500 км від США, аніж за 1700 км від України.