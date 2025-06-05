Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія почала ховати вцілілі ракетоносці неподалік США – Defense Express

05 червня 2025, 20:32
росія почала ховати вцілілі ракетоносці неподалік США – Defense Express
Фото: Google Earth
Стратегічний ракетоносець Ту-160 помітили за 500 км від Америки - на крайньму сході рф
Після неймовірно результативної української операції "Павутина" росія перегнала вцілілі літаки якнайдалі від України. Один зі стратегічних ракетоносців загнали аж на Чукотку – на максимальну відстань від України.
 
Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.
 
Аналітики звернули увагу на свіжі супутникові знімки військової авіабази та за сумісництвом цивільного аеропорту "Анадырь" ("Угольный") на Чукотці. На публічно доступному знімку супутника Sentenel від ESA за 4 червня видно, що на військовій частині аеродрому з’явився доволі великий літак. Хоча роздільна якість знімку залишає бажати кращого, об'єкт все ж вдалося ідентифікувати як стратегічний ракетоносець Ту-160. Його визначили за розмахом крила у 55,7 метра та характерною формою фюзеляжу.
 
Як зазначають аналітики, ще останніми місяцями росіяни не використовували цю авіабазу для паркування стратегічних ракетоносців. Навіть 2 червня, на наступний день після операції "Павутина", Ту-160 там ще не було. 
 
В Defense Express пов’язують появу літака на цій авіабазі безпосередньо з українськими ударами по аеродромах стратегічної авіації рф.
 
"Авіабаза "Анадырь" знаходить за 6,6 тисяч кілометрів від України та лише 500 від США, але доїхати туди стане можливим лише десь ближче до 30-х років XXIII сторіччя", – пишуть експерти.
 
Вони зазначають, що на цій авіабазі літак захищений від диверсій навіть не стільки максимальною відстанню від України, скільки відсутністю автомобільних доріг, які б поєднували місто Анадир з рештою російської території. А отже фура з українськими дронами туди просто не доїде. Це місто повністю залежить від морського та авіаційного забезпечення.
 

В Defense Express також побачили певну іронію в тому, що російському літаку зараз безпечніше перебувати за 500 км від США, аніж за 1700 км від України.

війна в Україніавіація рфросія окупанти

Останні матеріали

Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Політика
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Переклад iPress – 04 червня 2025, 08:32
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється