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росія почала імітувати злети МіГ-31К у білорусі — Беларускі Гаюн

11 лютого 2023, 18:47
росія почала імітувати злети МіГ-31К у білорусі — Беларускі Гаюн
Військово-повітряні сили рф та військово-повітряні сили білоруси почали імітувати злети МіГ-31К під час зльотів інших типів літаків.

Вчора в другій половині дня було два групових польоти військової авіації рф і вони мали низку дивацтв. 

Про це написав Беларускі Гаюн в соєму Telegram-каналі

З білоруського аеродрому Мачулищі вчора о 13 та 16 годинах були вильоти і вони мали низку дивацтв, на які звернули увагу аналітики проекту: “Можна було подумати, що МіГи полетіли у РФ або впали в болото, але ситуація інша”.

Авіація справді підіймалась в небо в аеропорті Мачулищі з Барановичів. Протягом дня винищувачі здійснювали злети з аеродрому Мачулищі, і звук зльоту був вкрай схожий на злети МіГ-31К і А-50.

Проте білоруські аналітики вважають, що вчора винищувачі проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, дуже ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су.

“Різні фактори свідчать про те, що наша теорія правильна і в цьому випадку вкрай складно було відрізнити Су від МіГ без візуального спостереження, яке неможливе через туман, сніг, дощ і тд”.

Вже майже рік моніторингова група «Беларускі Гаюн» веде діяльність із фіксації військової активності на території Білорусі.

По словам учасників групи, за цей час була безліч спроб робити вкиди, дезінформувати і дезорієнтувати в поточній ситуації. Проте група відповідає на це постійним поліпшенням методів перевірки та верифікації даних.

 
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