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росія почала шантажувати Україну підривом Київської ГЕС

12 липня 2024, 18:55
росія почала шантажувати Україну підривом Київської ГЕС
Марія Захарова, Фото: ria.ru
російська влада продовжує робити провокативні заяви.

Офіційна представниця міністерства закордонних справ російської Ффедерації Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву. Вона повідомила, що Україна нібито готує удар по Київській ГЕС.

Про це повідомляє провладне агентство ТАСС.

"Ми звернули увагу на повідомлення про дослідження так званого Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського щодо можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій внаслідок руйнування дамб окремих водосховищ каскаду Дніпра. Справа в тому, що у вересні і в жовтні 2022 року цей центр вже моделював наслідки прориву греблі Каховської ГЕС", - заявила російська пропагандистська політикиня.
 
За її словами, нібито Київ готує руйнування гребель Київської ГЕС та Канівського водосховища, і "це стане черговою цинічною провокацією проти рф".
ГЕСКиївська областьвійна в Україніросія окупанти

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