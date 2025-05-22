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росія почала створювати буферну зону на кордоні з Україною – путін

22 травня 2025, 19:51
росія почала створювати буферну зону на кордоні з Україною – путін
Фото: REUTERS
кремлівський диктатор також укотре звинуватив ЗСУ в обстрілі "цілей у прикордонні, які не мають військового значення"
російський диктатор путін заявив, що доручив створити вздовж кордону України та рф буферну зону безпеки. За його словами, російські війська вже нібито вирішують це завдання.
 
Про це пишуть росЗМІ.
 
"Наші Збройні сили активно придушують вогневі точки противника, робота йде", - сказав російський диктатор.
 
Також путін назвав "терористичними" методи, які використовують ЗСУ. Він звинуватив українських військових у тому, що вони нібито "обирають для обстрілів у прикордонні цілі, які не мають військового значення".
 
"Мирні об'єкти, будинки, людей. Події сьогоднішнього дня тільки підтверджують те, що мною щойно було сказано", - путін.
Путінвійна в Україніросія окупантибуфер

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