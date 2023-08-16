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росія почала використовувати "Шахеди" власного виробництва – британська розвідка

16 серпня 2023, 11:27
росія почала використовувати
Джерело: espreso.tv
Розвідка Британії зазначає, що росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення БПЛА вже у найближчі місяці.

У розвідці Британії припустили, що росія, ймовірно, почала застосовувати у війні проти України БПЛА власного виробництва на основі іранських проєктів безпілотників типу Shahed.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

У ньому зазначається, що російські окупанти імпортують іранські БПЛА з вересня 2022 року.

Місцеве виробництво, на думку розвідників, дозволить росії налагодити більш надійне постачання БПЛА. Ефективність цієї зброї була неоднозначною, але Україна показала ефективний результат знищення більшості з них.

Проте у звіті наголосили, що росія все ще залишається залежною від Ірану, оскільки потребує як самих безпілотників так і їх комплектуючих, поставки яких відбуваються через Каспійське море.

виробництвобританська розвідкашахедивійна в Україніросія окупанти

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