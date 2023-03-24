росія почала виробляти аналоги американських плавучих бомб – Defense Express

Тип плануючої бомби, яку російські війська використали сьогодні вночі для ударів по Сумщині, засвідчує, що росія змогла почати виробництво своїх аналогів JDAM-ER.

Такі ж уламки були зафіксовані в березні в окупованому Донецьку.

Повідомляє Defense Express.

"Став відомий тип плануючої бомби, яку рашисти використали для ударів по Сумській області в ніч на 24 березня. Defense Express з власних джерел отримав фото уламків, на яких можна упізнати так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня цього року", - йдеться на сайті.

Вперше застосували по окупованому Донецьку, коли ця авіабомба впала у північно-західному районі міста 12 березня. За інформацією від командування Повітряних сил ЗСУ російські війська здійснили скидання 11 плануючих бомб, як мінімум частина з яких є саме аналогами JDAM-ER, що засвідчують фото.

Аналогічні уламки були якраз зафіксовані у самому Донецьку, де було точно відомо про використання комплекту, який перетворює звичайну 500-кг фугасну ФАБ-500М-62 на плануючу з корекцією за супутниковою навігацією. Зокрема, про це говорить форма крил, а також кріплення, пише Defense Express.

З огляду на фото, яке отримало видання, модуль в якому можуть розміщуватись елементи керування польотом боєприпасу вцілів. Це дозволить точно визначити систему навігації і, якщо вона складається лише із супутникової, реалізувати боротьбу з цими аналогами JDAM-ER шляхом створення завад для GPS, ГЛОНАСС та інших подібних систем. Але у будь-якому випадку, найефективнішим засобом боротьби з цією загрозою є саме знищення носіїв цих бомб, вважають аналітики видання.