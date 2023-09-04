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росія почала запускати "Кинджали" зі Су-34 через брак МіГ

04 вересня 2023, 12:13
росія почала запускати
Су-34. Фото: VG
російські військові почали застосовувати аеробалістичні ракети "Кинджал" по Україні з винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це повідомляє ТАРС, посилаючись  на джерело в МО рф.

"Літак Су-34 застосував гіперзвукову ракету "Кинджал" у ході "СВО". Перший екіпаж, який успішно виконав таке завдання, був представлений до держнагород", – сказав співрозмовник агентству.

"Кинджал" – це російський комплекс з аеробалістичними ракетами які в росії продовжують називати гіперзвуковими. 

Зі самого початку носієм ракет були спеціально обладнані для цього перехоплювачі МіГ-31К, яких в рф не так багато.

російські ЗМІ повідомляли, що під "Кинджали" планують переобладнати стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Су-34.

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що використання "Кинджалів" зі Су-34 збільшить шанси на збиття цих ракет.

"Бо висотний та швидкісний МіГ-31К був частиною авіаційного комплексу, який забезпечував "гіперзвук". Технічні характеристики Су-34 повною мірою не дозволяють це зробити", – заявив журналіст.

Росіясу-34Кінджал

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