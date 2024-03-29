росія подвоїла імпорт вибухового інгредієнта за допомогою Заходу – WSJ

Американські, німецькі та тайванські фірми виробляли нітроцелюлозу, яка, попри санкції, постачалася до росії, в основному через одну турецьку компанію.

росія збільшила імпорт вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських боєприпасів, зокрема від компаній, розташованих у США та інших західних країнах, попри санкції, про що свідчать дані торгових операцій. російський імпорт нітроцелюлози — легкозаймистого бавовняного продукту, що відіграє ключову роль у виробництві пороху і ракетного палива, — зріс на 70% у 2022 році, і до середини 2023 року склав 3039 тонн продукту, майже вдвічі перевищивши рівень 2021 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Оборонні компанії по всьому світу намагаються знайти способи отримання нітроцелюлози в умовах дефіциту, який призвів до зростання цін і створення перешкод для виробництва. Нітроцелюлозу виробляють лише кілька країн світу, оскільки її основне застосування — у боєприпасах, і на неї поширюються міжнародні торговельні обмеження. росія виробляє мало нітроцелюлози, тому здатність москви отримувати її за кордоном зіграла вирішальну роль у її протистоянні з Україною, вважають американські чиновники та аналітики.

"Нітроцелюлоза стає артилерійським снарядом. Більшість смертей на полі бою і значна частина відповідного збитку цивільному населенню припадає на артилерію", — каже Бредлі Мартін, ветеран ВМС США з 30-річним стажем, який зараз очолює аналітичний центр Rand.

Нітроцелюлозу також використовують у цивільних цілях, але аналітики вважають, що імпорт, який зростає, призначений для озброєнь. Оскільки російська економіка була переорієнтована на військове виробництво.

Китай збільшив поставки нітроцелюлози в росію після введення санкцій США і Європейського союзу, що забороняють експорт будь-якого виду для військового виробництва москви. Але компанії зі США, Німеччини й Тайваню також входять до числа виробників нітроцелюлози, що поставляється в росію протягом останніх двох років, згідно з торговими даними.

російський імпортер Analytical Marketing Chemical Group за останні два роки отримав з Тайваню нітроцелюлози на суму близько 700 тисяч доларів. Згідно з інформацією з сайту компанії, імпортер є постійним партнером Казанського державного порохового заводу, який виробляє цілу низку озброєнь.

До початку війни в Україні Туреччина забезпечувала менше ніж 1% російського імпорту нітроцелюлози. Однак до середини минулого року одна турецька компанія, Noy İç Ve Diş Ti̇caret, забезпечувала майже половину російського імпорту цього продукту, згідно з даними російської митниці, наданими торговельною базою даних ImportGenius і вивченими The Wall Street Journal.

Німецькі дочірні підприємства нью-йоркської компанії International Flavors & Fragrances продали щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, яка минулого року відправила матеріал до росії. Представник International Flavors & Fragrances заявив, що компанія була здивована, дізнавшись, що поставки нітроцелюлози в росію, які вона призупинила у квітні 2022 року, продовжилися через третю сторону.

Тайванська компанія TNC Industrial виробила понад 500 тонн сполуки, яку компанія Noy поставила в росію в минулому році, згідно з торговими даними. Компанія Hagedorn-NC, яка вже понад століття виробляє нітроцелюлозу в західних низовинах Німеччини, за останні два роки виробила аналогічну кількість продукції, поставленої компанією Noy в росію.

Експорт західних компаній до росії відбувається на тлі глобального дефіциту нітроцелюлози, який уповільнює виробництво артилерії для України країнами НАТО. Польща, наприклад, інвестувала кошти у відновлення виробництва нітроцелюлози, щоб задовольнити зростаючий попит на артилерію.