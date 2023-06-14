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ПОЛІТИКА

росія подвоює навчених дельфінів, які захищають базу від українських атак – ЗМІ

14 червня 2023, 19:41
росія подвоює навчених дельфінів, які захищають базу від українських атак – ЗМІ
Фото: sevastopol.su
Це може бути пов'язане з тим, що окупанти "побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України".

росіяни намагаються посилити оборону своєї бази Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Для цього вони використовують бойових дельфінів.

Про це повідомляє  Naval News.

За інформацією видання, росія могла подвоїти кількість бойових дельфінів, що охороняють Севастопольську бухту. Це може бути пов'язане з тим, що окупанти "побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України".

"Аналіз показує, що кількість тварин (мова про бойових дельфінів - ред.) збільшилася з 3-4 до 6-7", - уточнюють журналісти.

Таким чином, уточнює Naval News, патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу. Головна мета таких патрулів - захистити флот від водолазів, які можуть спробувати провести атаку.

У виданні повідомляють, що бойові дельфіни - частина багаторівневої оборони Чорноморського флоту рф у Севастопольській бухті. Туди також входять кораблі спеціального призначення, гелікоптери, катери і не тільки.

"росія розмістила навчених тварин на позиціях з північного боку входу в гавань на початку вторгнення 2022 року. Неподалік міста вже існував тренувальний центр для дельфінів і білух, створений ще за радянських часів", - пишуть журналісти.

КримвійнаСевастопольокупантифлот рф

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