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росія погрожує Україні новою ракетою під назвою "Бронебійник"

17 травня 2023, 18:03
росія погрожує Україні новою ракетою під назвою
Фото:http://espreso.tv/
Так звана новітня ракета С-8ОФП являє собою модернізовану стару радянську.

росія заявила про нібито початок серійного виробництва некерованих авіаційних ракет С-8ОФП "Бронебійник". Відомо, що "новітня" ракета була презентувана ще у 2006-му.

Про це повідомляють "РИА Новости".

росіяни "погрожують" застосувати свою "новітню" ракету С-8ОФП проти України. 

За інформацією джерела, поставки "Бронебійника" в ВКС рф почнуться після 2023 року. Хоча раніше в рф повідомляли про постачання цих боєприпасів у липні 2018-го, потім - у першій половині 2019 року.

Із посиланням на пропагандистські ЗМІ, джерело повідомляє, що С-8ОФП калібру 80 мм здатні пробивати перешкоди, при цьому не руйнуючись і продовжуючи політ (за іншою версією, вибухаючи за перешкодою).

Ракета довжиною 1,4-1,5 м, масою не більше 17 кг, призначена для використання на бойових літаках і вертольотах.

С-8ОФП дальністю 6 км застосовується з штатних блоках Б8М-1 та Б8В20-А.

Водночас щодо дальності ракети, то даних про реальну ефективність ураження наземних цілей не надається.

Завдяки новим технологіям і налаштуванням детонаторів, ракети С-8ОФП зможуть вражати як легко-, так і важкоброньовані цілі: БТР, БМП, бронеавтомобілі і бойові танки.

С-8ОФП розраховували озброювати Су-25, Мі-8 та ударні вертольоти, які можуть нести блоки некерованих авіаційних ракет.

Хоча С-8ОФП заявляють як унікальну новітню зброю, "Бронебійник" є черговим представником досить старого сімейства авіаційних боєприпасів С-8. З нового - осколково-фугасна бойова частина проникаючого типу.

Офіційно дальність С-8ОФП збільшили шляхом встановлення твердопаливного ракетного двигуна, який, за уявленнями росіян, збільшує стрільбу у 1,5-3 рази в порівнянні з НАР різних типів.

Водночас росіяни зізнаються, що С-8ОФП буде складно уражати малорозмірні цілі. Для цього окупантам доведеться окремо встановлювати на борти ВКС росії навігаційні комплекси.

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