росія погрожує всім суднам, які прямуватимуть в українські порти

рф розглядатиме всі судна, незалежно від прапора, які прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, як залучені у військовий конфлікт.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони рф.

Там заявили, що видано інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям у зв'язку з припиненням Чорноморської зернової ініціативи.

"17 липня МЗС рф оголосило, що припинення "зернової угоди" означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, а також згортання морського гуманітарного коридору і закриття спільного координаційного центру (СЦК) у Стамбулі", – пишуть ЗМІ країни-агресора.

Як зазначається, з 00:00 мск 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Крім того, в російському Міноборони заявили, що "країни прапора таких суден вважатимуться залученими в український конфлікт на боці Києва".