RSS
НОВИНИ

росія погрожує вийти із зернової угоди – ЗМІ

москва вимагає виконання вимог
росія погрожує вийти із зернової угоди – ЗМІ
москва погрожує вийти із зернової угоди, якщо її вимоги не будуть виконані щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії.
 
Про це заявив представник росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов, повідомляє Reuters.
 
"Якщо ми побачимо, що на російській стороні угоди нічого не відбувається - експорт російського зерна та добрив, то вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому", - сказав Гатилов.
 
На питання, чи може росія утриматися від підтримки відновлення угоди щодо зерна через побоювання, він відповів: "Є така можливість. Ми не проти постачання зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути справедливою і справедливо виконуватись усіма сторонами".
 
Нагадаємо, що сьогодні Ердоган запропонував своєму російському колезі володимиру путіну продовжити дію зернової угоди.
 
22 липня Україна, росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.
 
Усього з початку серпня з України було експортовано понад 7 млн тонн аграрної продукції. Угода укладена на три місяці.
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 10 2022 18:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

путінському режиму загрожує доля Керченського мосту. Суровікін збирається відтворити звірства, якими він керував у Сирії - Еліот А. Коен

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.