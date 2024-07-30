росія покладається на несвідомих американців для поширення дезінформації перед виборами

росія, Іран і Китай намагаються заполонити інтернет неправдивими заявами про американську демократію.

кремль дуже активно намагається вплинути на громадську думку несвідомих американців, поширюючи дезінформацію про вибори.

Про це повідомили представники Офісу директора національної розвідки США, пише агенція AP.

Останні кілька тижнів в політиці США змусили росію, Іран і Китай переглянути деталі своїх пропагандистських планів.

Разом з тим, розвідки заявляють, що незмінним залишається бажання цих країн заповнити інтернет неправдивими заявами про американську демократію, щоб підірвати довіру до виборів.

"Американська громадськість повинна знати, що контент, який вони читають в інтернеті, особливо в соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників або походить зі США", - сказав представник Офісу директора національної розвідки.

Найбільшу загрозу у питанні дезінформацію під час виборів США бачать від кремля, але розвідка наголошує, що є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля, а Китай діє обережно.

кремль усе частіше наймаює маркетингові та комунікаційні компанії в рф, аби передати частину роботи зі створення цифрової пропаганди на аутсорсинг, замітаючи при цьому сліди.

Так, дві такі російські фірми стали об'єктом нових санкцій США, оголошених у березні: вони створили фейкові веб-сайти і профілі в соціальних мережах для поширення кремлівської дезінформації.

Дезінформація може бути зосереджена на кандидатах або голосуванні, або на питаннях, які вже є предметом дебатів у США, таких як імміграція, злочинність або війна в секторі Гази, пише видання.

Головне мета полягає в тому, щоб змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження.

Політики кажуть, що люди набагато більше довіряють і репостять інформацію, яка, на їхню думку, походить з вітчизняного джерела. Фейкові веб-сайти, створені для імітації американських ЗМІ, і профілі в соціальних мережах, створені за допомогою штучного інтелекту, – це лише два методи, які використовують росіяни.