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ПОЛІТИКА

росія покриває літаки автомобільними шинами, можливо, для захисту від українських безпілотників – CNN

05 вересня 2023, 21:19
росія покриває літаки автомобільними шинами, можливо, для захисту від українських безпілотників – CNN
літаки рф
Експерти вважають таке ноу-хау неефективним.

Окупанти вигадали новий спосіб "захисту" своїх літаків від атак дронів за допомогою автомобільних шин.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, на супутникових знімках аеродрому "Енгельс", що знаходиться в Саратовській області, можна помітити два стратегічні бомбардувальники Ту-95 з автомобільними шинами на бортах.

Журналісти уточнюють, що, на думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від безпілотників, а й знизити помітність літаків, особливо в нічний час доби.

"Це може зменшити теплову помітність стратегічних авіаційних засобів, розміщених на злітних майданчиках, але вони все одно будуть помітні під інфрачервоними камерами. Хоча це виглядає досить безглуздо, схоже, що вони намагаються зробити все можливе, щоб захистити літаки", - наводить видання слова Франциско Серра-Мартінса з компанії One Way Aerospace, яка виготовляє безпілотники.

Розміщення шин на російських літаках підтвердив СNN і неназваний чиновник НАТО.

"Ми вважаємо, що вона призначена для захисту від безпілотників. Ми не знаємо, чи це матиме якийсь ефект", - розповів він.

літакирф тероризмвійна

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