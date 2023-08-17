росія полює на українські авіабази – FT

росіяни б'ють по авіабазах, злітно-посадкових смугах та центрах підготовки пілотів на заході України.

Останніми тижнями російські окупанти посилили удари по українських авіабазах. Льотчикам доводиться переміщувати літаки на інші аеродроми, зокрема й цивільні аеропорти.

Про це повідомляє The Financial Times.

росіяни б'ють по авіабазах, злітно-посадкових смугах та центрах підготовки пілотів на заході України. Джерела видання зауважили, що ці удари мають одну мету - не дати ЗСУ використовувати далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp, які запускаються з літаків.

Через регулярні атаки українські військові змушені постійно змінювати місця дислокації найважливіших озброєнь та кваліфікованого персоналу. Як зазначають джерела, Сили оборони та їхні союзники розглядають ці удари як спроби зруйнувати українські злітно-посадкові смуги та парк бомбардувальників.

Екс-командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що атаки росіян по українських авіабазах можна пояснити тим, що росія "відчайдушно" хоче переконатися, що Україна не матиме можливості бити по базах у Криму.

"росіяни знають, що вони надзвичайно вразливі. І найгірше, що з ними може статися, - це якщо Україна отримає можливість регулярно і точно завдавати ударів по базі Чорноморського флоту в Севастополі, авіабазах та логістичним вузлам", - додав він.