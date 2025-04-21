Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія понад 2 тисячі разів порушила режим припинення вогню – Зеленський

21 квітня 2025, 08:07
росія понад 2 тисячі разів порушила режим припинення вогню – Зеленський
москва так і не відповіла ані на пропозицію 30-денного перемир'я, ані на пропозицію продовжити тишу в небі щодо цивільної інфраструктури, сказав Зеленський
Впродовж 20 квітня військові рф  2935 разів порушили режим тиші в межах "великоднього перемир'я".
 
Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського станом на 0.00.
 
Він розповів, що найбільше обстрілів і штурмових дій – на покровському напрямку Донецької області.
 
"На курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і, зокрема, 812 – із важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", – поінформував Зеленський.
 
Президент також зазначив, що москва так і не відповіла ані на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, ані на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури й утриматися від ударів ракетами і дронами.
 
"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", – наголосив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О’Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Політика
Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 16 квітня 2025, 12:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється