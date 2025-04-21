росія понад 2 тисячі разів порушила режим припинення вогню – Зеленський

Впродовж 20 квітня військові рф 2935 разів порушили режим тиші в межах "великоднього перемир'я".

Він розповів, що найбільше обстрілів і штурмових дій – на покровському напрямку Донецької області.

"На курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і, зокрема, 812 – із важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", – поінформував Зеленський.

Президент також зазначив, що москва так і не відповіла ані на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, ані на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури й утриматися від ударів ракетами і дронами.

"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", – наголосив Зеленський.