росія понад 2 тисячі разів порушила режим припинення вогню – Зеленський
21 квітня 2025, 08:07
москва так і не відповіла ані на пропозицію 30-денного перемир'я, ані на пропозицію продовжити тишу в небі щодо цивільної інфраструктури, сказав Зеленський
Впродовж 20 квітня військові рф 2935 разів порушили режим тиші в межах "великоднього перемир'я".
Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського станом на 0.00.
Він розповів, що найбільше обстрілів і штурмових дій – на покровському напрямку Донецької області.
"На курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і, зокрема, 812 – із важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", – поінформував Зеленський.
Президент також зазначив, що москва так і не відповіла ані на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, ані на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури й утриматися від ударів ракетами і дронами.
"Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші, ніж слова", – наголосив Зеленський.