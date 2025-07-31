росія понад три роки утримує трьох співробітників ОБСЄ – AP

Вони є українцями.

росія вже понад три роки утримує в заручниках трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі). Єдина причина їхнього викрадення – вони є українцями.

Про це повідомляє Associated Press.

ОБСЄ керувала місією з моніторингу ситуації на сході України під час Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил у 2014-2022 роках. Міжнародні спостерігачі стежили за тим, як сторони дотримуються домовленостей про припинення вогню, та фіксували усі порушення перемир'я. Крім того, вони часто виступали посередниками у переговорах як на більш глобальному рівні, так і на локальному (наприклад, щоб забезпечити ремонт критично важливої цивільної інфраструктури, різні частини якої опинилися по різні боки лінії розмежування).

Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну робота Моніторингової місії на Донбасі втратила усілякий сенс, а 31 березня 2022 року Росія спочатку заблокувала продовження місії ОБСЄ, а згодом оголосила її незаконною.

Станом на квітень 2022 року в офісах ОБСЕ на Донбасі залишалися троє громадян України – помічник з безпеки Дмитро Шабанов і перекладач Максим Петров у Луганську та помічник з безпеки Вадим Голда у Донецьку.

Як пише Associated Press, це були місцеві мешканці, спеціально найняті на роботу до Моніторингової місії ОБСЄ. Вони допомогали закрити місію ОБСЄ: очищали офіси, забезпечували охорону активів ОБСЄ, включаючи броньовану техніку, дрони та камери, а також контролювали евакуацію своїх іноземних колег.

Трьох чоловіків було заарештовано у квітні 2022 року, попри те, що при них були документи, що підтверджують їхню недоторканність, повідомили в ОБСЄ.

Шабанова та Петрова було визнано винними у державній зраді контрольованим Росією судом у Луганську у вересні 2022 року та засуджено до 13 років позбавлення волі. 57-річного Голду було визнано винним у шпигунстві судом у Донецьку у липні 2024 року та засуджено до 14 років.

Як зазначає Associated Press, у листопаді 2022 року Міністерство закордонних справ Росії заявило, що діяльність спостерігачів ОБСЄ "часто була не лише упередженою, а й незаконною". Не називаючи прямо імен трьох українських співробітників ОБСЄ, російське МЗС стверджувало, що місцевих жителів вербував Захід для збору інформації для українських військових, і "кількох" з них було затримано.

ОБСЄ засудила вироки та закликала до негайного звільнення трьох чоловіків, стверджуючи, що вони виконували свої офіційні обов'язки, які були схвалені всіма 57 державами-членами ОБСЄ, включно з Росією.

У березні 2025 року росія перевела Шабанова до виправної колонії суворого режиму в Омській області росії в Сибіру. Петрову наразі загрожує та сама участь.

Український правозахисник Максим Буткевич, який перебував в одній Луганській виправній колонії з Шабановим та Петровим з березня 2024 року до звільнення в жовтні 2024 року, заявив, що обох чоловіків катували під час допитів.

Шабанова "під час допитів кілька разів били до втрати свідомості та піддавали надзвичайному психологічному тиску", – сказав він.

Буткевич припустив, що троє ув'язнених співробітників ОБСЄ, які не є військовополоненими, ймовірно, є "розмінними козирами" для москви, яких потрібно "обміняти на когось або щось надзвичайно важливе для росії".

В ОБСЕ кажуть, що визволення цих трьох українських заручників є одним з основних пріоритетів організації зараз, а генсек Феридун Сінірліоглу "дуже тісно та особисто займається цим питанням". Зокрема він порушив це питання під час зустрічі з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим.