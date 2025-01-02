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ПОЛІТИКА

росія понесла рекордні втрати у 2024 році: 430 790 загиблих солдатів

02 січня 2025, 11:46
росія понесла рекордні втрати у 2024 році: 430 790 загиблих солдатів
Фото: з вільного доступу
Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

Про це повідомляє Міноборони.

Як зазначається, торік ворог зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022-й та 2023 роки. Найбільші втрати за рік та за час повномасштабної війни зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових. Попередній рекорд втрат армії рф у живій силі був у листопаді 2024 року - 45 720 солдатів.

Крім того, минулого року Сили оборони знищили та підбили 3 689 танків противника, це умовно 119 танкових батальйонів. Найбільше танків ЗСУ знищили у травні, лише за одну добу 12 травня уразили 31 танк окупантів. Це кількість техніки танкового батальйону.

Торік українські воїни знищили та підбили 8 956 бойових броньованих машин ворога - це кількість ББМ понад 37 мотострілецьких дивізій. Найбільше ураженої ворожої бронетехніки в жовтні 2024 року - 923 одиниці. Така кількість ББМ знищених за місяць коштувала росії орієнтовно щонайменше пів мільярда доларів. 

За минулий рік українські захисники також уразили 13 050 одиниць артилерійських засобів ворога. Цього вистачило б для укомплектування 725 артдивізіонів.

російський режим намагається приховати втрати своїх військ на війні проти України. Також замовчуються втрати приватних військових компаній, найманців та інших воєнізованих формувань.

війнавтратиросія окупанти

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