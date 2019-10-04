Росія попередила НАТО про можливий конфлікт з Україною

"Підтримка НАТО ... Грузії і України ... заохочує керівництво цих двох країн, що впевнене в своїй безкарності, на нові авантюри"

Верхня палата парламенту Російської Федерації 10 квітня заявила, що порушення процедур проходження українських кораблів через Керченську протоку може привести до виникнення військового конфлікту за участю НАТО.

У заяві Ради Федерації йдеться, що проходження українських кораблів через Керченську протоку - це "проблема дотримання українською стороною встановлених процедур", повідомляє "Радіо Свобода".

"Проходження українських кораблів через Керченську протоку - це не питання співвідношення сил або присутності НАТО в Чорноморському регіоні, а виключно проблема дотримання українською стороною встановлених процедур, які їй добре відомі і успішно виконувалися нею до листопада 2018 року. Спроби України діяти в обхід цих процедур несуть в собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, в який може бути залучено і НАТО", - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що "підтримка НАТО ... Грузії і України ... заохочує керівництво цих двох країн, що впевнене в своїй безкарності, на нові авантюри".

За підсумками першої робочої сесії зустрічі міністрів закордонних справ, присвяченій 70-річчю від дня заснування альянсу, було вжито низку заходів для України і Грузії для посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

Раніше постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що агресія в Керченській протоці підтвердила, що Москва перейшла від гібридної агресії до відкритої збройної загрози.

Нагадаємо, що НАТО готує заходи на захист українських суден в Азовському і Чорному морях.