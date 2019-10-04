Росія попередила НАТО про можливий конфлікт з Україною
У заяві Ради Федерації йдеться, що проходження українських кораблів через Керченську протоку - це "проблема дотримання українською стороною встановлених процедур", повідомляє "Радіо Свобода".
"Проходження українських кораблів через Керченську протоку - це не питання співвідношення сил або присутності НАТО в Чорноморському регіоні, а виключно проблема дотримання українською стороною встановлених процедур, які їй добре відомі і успішно виконувалися нею до листопада 2018 року. Спроби України діяти в обхід цих процедур несуть в собі ризики виникнення військового конфлікту між Україною і Російською Федерацією, в який може бути залучено і НАТО", - йдеться в заяві.
У документі зазначається, що "підтримка НАТО ... Грузії і України ... заохочує керівництво цих двох країн, що впевнене в своїй безкарності, на нові авантюри".
За підсумками першої робочої сесії зустрічі міністрів закордонних справ, присвяченій 70-річчю від дня заснування альянсу, було вжито низку заходів для України і Грузії для посилення безпеки в регіоні Чорного моря.
Раніше постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що агресія в Керченській протоці підтвердила, що Москва перейшла від гібридної агресії до відкритої збройної загрози.
Нагадаємо, що НАТО готує заходи на захист українських суден в Азовському і Чорному морях.
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