росія, попри санкції, продає свої алмази на Захід

Tiffany та Cartier через 1,5 року повномасштабної війни все ще використовують в своїх виробах російські діаманти.

Попри оголошення про припинення співпраці з рф, Tiffany і Cartier продовжують купувати російські алмази через посередників, зокрема Дубай.

Про це йдеться в розслідуванні Kyiv Independent.

Через слабкі санкції США і відсутності будь-яких обмежень щодо галузі в ЄС провідний російський виробник алмазів "Алроса", який частково належить державі, продовжує отримувати прибуток від продажу дорогоцінного каміння.

Ймовірно, компанія використовує частину свого прибутку для прямого фінансування російської армії.

"Клієнти ювелірних брендів, таких як Tiffany і Cartier, не підозрюють, що гроші, які вони витрачають на діаманти, можуть сприяти війні росії. Tiffany заперечує звинувачення, а Cartier не відповіла на інформаційний запит Kyiv Independent", – пише видання.

Як пишуть розслідувачі, Дубай, що називають "пральнею" для галузі, є основним центром змішування каменів, куди компанії ввозять російські камені в посилки "змішаного походження".

Полірують камені в індійському місті Сурат, після чого він більше не вважається "російським" за законодавством США (90% усіх необроблених алмазів у світі поліруються в Сураті).

Необроблені алмази змішують в пакетах у Дубаї, а потім продають полірувальникам як "змішаний" товар.

"Таким чином, російські діаманти, відшліфовані в третій країні, більше не вважаються "російськими", а російські діаманти, що продаються в змішаних упаковках, неможливо відстежити до країни походження", – пояснює Kyiv Independent.

Компанія Export Genius, яка надає дані про торгівлю імпортом і звіти про понад 80 країн, свідчить, що після повномасштабного вторгнення понад 400 компаній, головним чином розташованих у Бельгії, ОАЕ та Індії, придбали російські необроблені алмази.

"Діаманти, придбані Cartier, мають застереження у внутрішніх документах: "Продавець цим гарантує, що ці діаманти не були огранені з необроблених діамантів, що походять з росії". Інші великі бренди класу "люкс" використовують подібні формулювання", – йдеться у розслідуванні.

За інформацією інсайдерів, бренди класу "люкс" знають, що цифри не складаються, і закривають на це очі.

Джерело навіть знає покупця, який отримує російські діаманти та продає їх групі Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH), що належить Tiffany, як змішане каміння, неправдиво засвідчуючи, що російських діамантів немає.

"LVMH заперечив продаж будь-яких російських діамантів і заявив, що Tiffany відстежує походження всіх каменів понад 0,18 карата та перевіряє своїх продавців, щоб переконатися, що вони можуть відокремити російські діаманти від свого виробництва. Однак компанія не пояснила, як вона гарантує, що менші алмази, які вони використовують, не походять з росії", – йдеться у розслідуванні.