Матеріали:
Теми:

росія поширює фейки про втрати України на Запорізькому напрямку

11 червня 2023, 16:45
росія поширює фейки про втрати України на Запорізькому напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
Країна-агресор поширює дезінформацію про кількість втрат Збройних сил України на Запорізькому напрямку.

Такі дані навела глобальна геолокаційна платформа, яка орієнтована на війну в Україні.

Про це повідомляє Geoconfirmed в своєму Twitter.

Третю ніч поспіль ширяться російські балачки про відновлення наступальних дій українців вночі на Запорізькому напрямку, йдеться в аналізі. 

"Майже всі кадри поширюють російські джерела, які, звісно, зосереджені на українських втратах. Більшість втрат були кілька днів тому або деякі є вже відомими втратами, продемонстрованими з іншої точки зору. Втрати також іноді показують, що українці знаходяться південніше, ніж очікувалося. Там, де глядачі бачать один пошкоджений автомобіль, їх було більше і які не постраждали" - йдеться в дописі.

В повідомленні зазначається, що 10 червня Україна оприлюднила кілька кадрів з обох південних напрямків: за останні 3 дні Україні вдалося знищити дві ТОС-1А, одну у Великій Новосілці та одну у Бахмутському напрямку. Такого раніше не було під час цієї війни. Це допомагає визначити, що українці скуті щодо OPSEC, але ті нечасті кадри, які були оприлюднені, показують, що "відбувається щось більше".

Щодо кількість знищених автомобілів Geoconfirmed зазначає, що Україна отримала тисячі одиниць військової техніки, понад тисячу одиниць тільки для нових бригад.

ЗСУ втратить багато техніки. Це частина наступу. Цифри, які показують росіяни, ніщо в порівнянні з обсягами, які Україна має для цього наступу.

"Більшість знищених транспортних засобів, скоріш за все, знищуються мінами. Неозброєним оком видно, що люки відкриті, крові немає, тіл майже немає. Отже, машини виконали те, для чого були призначені: захистити воїнів усередині. Транспортні засоби можна замінити, людей – ні. І, мабуть, важко прийняти сувору правду: людські втрати під час наступу передбачаються і очікуються", пишуть аналітики.

Geoconfirmed вважають, що "російська сторона розповсюджує кадри знищеної української техніки, а українська сторона тримає OPSEC і продовжує працювати за лаштунками".

дезінформаціяфейкРосія

Останні матеріали

Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Cуспільство
Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 15:49
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Технології
Труднощі та особливості контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті. Пересилити артилерію та подолати мінні поля – Том Купер
Переклад iPress – 11 червня 2023, 14:38
Українська
Політика
Українська "Кобра". Мета українського наступу – не шоу з попкорном – Мік Райан та Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 червня 2023, 16:17
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Чому росія зруйнувала дамбу саме зараз? російські військові готуються відступати – Сет Кропсі
Переклад iPress – 09 червня 2023, 12:03
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Cуспільство
Український наступ ще не розпочався. А якщо і розпочався, то на якійсь ділянці фронту, про яку ніхто не знає – Том Купер
Переклад iPress – 09 червня 2023, 06:47
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється