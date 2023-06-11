росія поширює фейки про втрати України на Запорізькому напрямку

Країна-агресор поширює дезінформацію про кількість втрат Збройних сил України на Запорізькому напрямку.

Такі дані навела глобальна геолокаційна платформа, яка орієнтована на війну в Україні.

Про це повідомляє Geoconfirmed в своєму Twitter.

Третю ніч поспіль ширяться російські балачки про відновлення наступальних дій українців вночі на Запорізькому напрямку, йдеться в аналізі.

"Майже всі кадри поширюють російські джерела, які, звісно, зосереджені на українських втратах. Більшість втрат були кілька днів тому або деякі є вже відомими втратами, продемонстрованими з іншої точки зору. Втрати також іноді показують, що українці знаходяться південніше, ніж очікувалося. Там, де глядачі бачать один пошкоджений автомобіль, їх було більше і які не постраждали" - йдеться в дописі.

В повідомленні зазначається, що 10 червня Україна оприлюднила кілька кадрів з обох південних напрямків: за останні 3 дні Україні вдалося знищити дві ТОС-1А, одну у Великій Новосілці та одну у Бахмутському напрямку. Такого раніше не було під час цієї війни. Це допомагає визначити, що українці скуті щодо OPSEC, але ті нечасті кадри, які були оприлюднені, показують, що "відбувається щось більше".

Щодо кількість знищених автомобілів Geoconfirmed зазначає, що Україна отримала тисячі одиниць військової техніки, понад тисячу одиниць тільки для нових бригад.

ЗСУ втратить багато техніки. Це частина наступу. Цифри, які показують росіяни, ніщо в порівнянні з обсягами, які Україна має для цього наступу.

"Більшість знищених транспортних засобів, скоріш за все, знищуються мінами. Неозброєним оком видно, що люки відкриті, крові немає, тіл майже немає. Отже, машини виконали те, для чого були призначені: захистити воїнів усередині. Транспортні засоби можна замінити, людей – ні. І, мабуть, важко прийняти сувору правду: людські втрати під час наступу передбачаються і очікуються", пишуть аналітики.

Geoconfirmed вважають, що "російська сторона розповсюджує кадри знищеної української техніки, а українська сторона тримає OPSEC і продовжує працювати за лаштунками".