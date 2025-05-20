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росія посилила "Шахеди" новими 90-кг бойовими частинами

20 травня 2025, 14:33
росія посилила
Фото: УНН
Це свідчить про активну співпрацю москви та Тегерана у виробництві Shahed-136
російські далекобійні безпілотники Shahed-136 тепер оснащують новими бойовими частинами вагою 90 кг - як власного виробництва, так і іранського походження.
 
Про це повідомляє  Defense Express.
 
Як пише видання, обидві версії значно потужніші за стандартні 50-кілограмові боєприпаси, повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела та фото.
 
Нова російська бойова частина отримала індекс КОФЗБЧ - кумулятивно-осколово-фугасна-запалювальна. Вибухова речовина тут - традиційна для таких частин суміш ТГФ-35П2 (тротил та флегматизований гексоген).
 
Запалювальний ефект забезпечує порошкова суміш гідридів металів, здатна створювати температуру горіння до 3500 градусів. Це дозволяє одночасно завдавати кумулятивних, уламкових, фугасних і пожежних пошкоджень.
 
Раніше ворог уже застосовував подібні комбіновані бойові частини - наприклад, БСТ-52 вагою близько 50 кг, але новинка майже вдвічі важча.
 
Іранська бойова частина також важить 90 кг і поєднує кумулятивну, уламкову та фугасну дію, проте без запалювального ефекту. В її основі — вибухова речовина типу ОЛА (октаген і алюміній) з детонатором-гексогеном.
 
Це свідчить про активну співпрацю москви та Тегерана у виробництві Shahed-136, незважаючи на те, що локалізоване виробництво дронів налагоджено вже на двох російських підприємствах - "Алабузі" в Татарстані та "Купол" в Іжевську.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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