росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського – розвідка США

Обрано дві основні тези: відступ під Авдіївкою та нібито нелегітимність українського президента.

росія активізувала зусилля з дезінформації з метою дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність, попереджають спецслужби США.

Як повідомив CNN високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, росія використовує різноманітні приводи, щоб розпалити критику щодо здібностей Зеленського та його ролі як лідера України.

росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, однак нещодавні розвідувальні дані показують, що кількість дезінформації значно зросла.

Активізація зусиль москви відбувається в той момент, коли українські війська намагаються утримати лінію фронту на тлі стрімкого зростання російських атак на північному сході України, але ця тенденція була помітна і за кілька місяців до цього і свідчить про те, що Зеленського вважають «грізним ворогом».

"Насправді я б пов’язав ці зусилля з дезінформації з ефективністю президента Зеленського в цьому конфлікті, який залишається постійним, відданим і критично важливим лідером своєї країни", — сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним під час обговорення даних розвідки.

Розвідка вказує, що росія виокремила дві основні теми цієї дезінформаційної дії: відхід України з Авдіївки та те, що Україна через війну відклала заплановані на цю весну президентські вибори.

росія зазнала величезних втрат при взятті Авдіївки, однак ця перемога путіна підкреслила брак західних боєприпасів в України та її труднощі з захистом лінії фронту протяжністю 1000 км. Зеленський заявив, що українці відходять, щоб не потрапити в оточення та зберегти життя своїх солдатів.

Коли росія почала вторгнення наприкінці лютого 2022 року, Зеленський запровадив воєнний стан, який ухвалив український парламент. Відтоді його регулярно подовжували, а президентські вибори, які мали відбутися цього року, переносили.

У свою чергу, росіяни використали відкладені вибори в якості ствердження, що українці ставитимуть під сумнів легітимність Зеленського. Сам президент раніше відкидав цей наратив як "російську програму".

США більше стурбовані впливом дезінформації на країни за кордоном, ніж на довіру українців до Зеленського, сказав чиновник.

"Саме тому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що ця російська дезінформація не знаходить підтримки у інших країнах, які можуть не розуміти ситуації, і що вони усвідомлюють, що Україна не може проводити вибори, оскільки у них діє воєнний стан, який є наслідком російської війни", – сказав він.

Представники адміністрації Байдена регулярно згадують про збільшення темпів публічного оприлюднення розвідувальних даних, щоб попередити про дії та плани росії. Адміністрація також запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською дезінформацією.

Яка саме з російських спецслужб стоїть за цими зусиллями, невідомо, але офіційні особи США відзначають, що багато російської дезінформації часто надходить знизу вгору від проросійських неофіційних груп.

"росія використовує для поширення цих повідомлень свої типові платформи: як традиційні, так і державні ЗМІ, розвідувальні служби та проксі, якими вони прагнуть керувати, а також соціальні мережі", — сказав чиновник.