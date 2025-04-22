росія посилює гібридні атаки проти Європи – розвідка Нідерландів

Міністерство внутрішніх справ Нідерландів підтвердило першу зафіксовану атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби у 2023 році.

росія активізує гібридні дії, спрямовані на дестабілізацію нідерландського суспільства та підрив безпеки європейських союзників.

Про це йдеться у звіті нідерландської військової розвідки MIVD, який був оприлюднений у вівторок, 22 квітня, повідомляє Reuters.

Директор MIVD Пітер Рісінк у щорічному звіті агентства заявив про зростаючу загрозу з боку росії. За його словами, небезпека зберігатиметься навіть після можливого завершення війни проти України.

"Сьогодні ми живемо у сірій зоні між війною та миром. Все більше державних акторів намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. росія дедалі більше готова йти на ризик", — підкреслив Рісінк.

Міністерство внутрішніх справ Нідерландів підтвердило першу зафіксовану атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби у 2023 році. Також було виявлено кібероперацію проти критичної інфраструктури країни, яка, ймовірно, була частиною підготовки до можливого саботажу.

У MIVD пояснили, що такі дії поєднують елементи класичного шпигунства, кібератак і спроб інформаційного впливу на суспільство. Зокрема, російські структури продовжують збирати розвідувальні дані про об'єкти інфраструктури в Північному морі — інтернет-кабелі, водопостачання та енергомережі, — що може свідчити про наміри саботажу в майбутньому.

Влада Нідерландів закликає посилити захист державних систем та координацію з європейськими партнерами для протидії зростаючій гібридній загрозі.