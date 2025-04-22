Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія посилює гібридні атаки проти Європи – розвідка Нідерландів

22 квітня 2025, 12:23
росія посилює гібридні атаки проти Європи – розвідка Нідерландів
Стоп росія
Міністерство внутрішніх справ Нідерландів підтвердило першу зафіксовану атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби у 2023 році.

росія активізує гібридні дії, спрямовані на дестабілізацію нідерландського суспільства та підрив безпеки європейських союзників.

Про це йдеться у звіті нідерландської військової розвідки MIVD, який був оприлюднений у вівторок, 22 квітня, повідомляє Reuters.

Директор MIVD Пітер Рісінк у щорічному звіті агентства заявив про зростаючу загрозу з боку росії. За його словами, небезпека зберігатиметься навіть після можливого завершення війни проти України.

"Сьогодні ми живемо у сірій зоні між війною та миром. Все більше державних акторів намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. росія дедалі більше готова йти на ризик", — підкреслив Рісінк.

Міністерство внутрішніх справ Нідерландів підтвердило першу зафіксовану атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби у 2023 році. Також було виявлено кібероперацію проти критичної інфраструктури країни, яка, ймовірно, була частиною підготовки до можливого саботажу.

У MIVD пояснили, що такі дії поєднують елементи класичного шпигунства, кібератак і спроб інформаційного впливу на суспільство. Зокрема, російські структури продовжують збирати розвідувальні дані про об'єкти інфраструктури в Північному морі — інтернет-кабелі, водопостачання та енергомережі, — що може свідчити про наміри саботажу в майбутньому.

Влада Нідерландів закликає посилити захист державних систем та координацію з європейськими партнерами для протидії зростаючій гібридній загрозі.

Нідерландихакерирозвідкаросія загроза

Останні матеріали

Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Cуспільство
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 06:32
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється