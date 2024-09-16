росія посилює контрнаступ в Курській області, українці окопуються – FT
16 вересня 2024, 11:11
iakursk.ru
Наразі Україна не досягла успіху в своїй меті змусити Москву відволікти сили зі сходу.
росія почала контрнаступ у Курській області. На тлі цих новин знову почали говорити про цілі зухвалого вторгнення українських сил в регіон.
Про це пише Financial Times.
Курська операція стала першим великим іноземним вторгненням на російську територію з часів Другої світової війни. Цей план завжди був ризикованим. Ризики зростають, а стратегічні вигоди все ще нечіткі.
Українські війська досягли тактичної перемоги, захопивши приблизно 1200 квадратних кілометрів російської території після раптової атаки 6 серпня. Операція допомогла відновити певну віру в наступальний потенціал України, змінивши наратив війни. Але наразі Україна не досягла успіху в своїй меті змусити москву відволікти сили зі сходу.
На думку аналітиків, загальний успіх вторгнення тепер залежатиме від втрат, яких Україна зазнає, утримуючи територію, можливо, протягом місяців. І ці втрати залежатимуть від тактики, яку застосовуватимуть російські війська, щоб відтіснити українців.
Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що результат з точки зору України залежить від відносних ресурсів, виділених кожною стороною.
"Важливо не те, що Україна відволікала ресурси. Це нормально - поки росія відволікає більше", - сказав він.
Якби росія грала в довгу гру, виділивши лише обмежені ресурси на Курськ, вона могла б ще більше розтягнути та знищити українські сили, пише видання.
росія почала контрнаступ в середу і заявила, що швидко відбила в українських сил близько 63 квадратних кілометрів на лівому фланзі території, яку захопив Київ. Водночас Deepstate заявляє, що Україна все ще просувається вперед на півночі.
Президент Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, що російські війська "розпочали швидкі наступальні дії", але без серйозних успіхів. Він також зазначав, що Україна використовуватиме захоплену російську землю як розмінну монету в будь-яких майбутніх мирних переговорах, що може означати утримання її на невизначений термін.
"Українці теж перестали завозити нові резерви... Вони почали менше пересуватися і замість цього більше окопуватися", – сказав FT співрозмовник з російських військових кіл.
За словами Лі, Україна взяла на себе "нові довгострокові зобов’язання" під час наступу на Курську область. Київ створив розширений фронт, який доведеться постійно постачати і зміцнювати, потенційно на шкоду його оборонним лініям в Україні.
Українські сили можуть використовувати прикриття лісів, щоб окопатися, але ця перевага зникне взимку, додав Лі.
Можливості України щодо ротації своїх підрозділів або надсилання підкріплень також обмежені. Країна все ще перебуває на початковій стадії поповнення своїх військ після впровадження нового закону про мобілізацію.
Офіційні особи кажуть, що мобілізація йде по плану, але знадобиться ще три місяці, перш ніж нещодавно навчені війська зможуть вплинути на поле бою, повідомив голова парламентського комітету з питань оборони Олександр Завітневич.