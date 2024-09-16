росія посилює контрнаступ в Курській області, українці окопуються – FT

Наразі Україна не досягла успіху в своїй меті змусити Москву відволікти сили зі сходу.

росія почала контрнаступ у Курській області. На тлі цих новин знову почали говорити про цілі зухвалого вторгнення українських сил в регіон.

Про це пише Financial Times.

Курська операція стала першим великим іноземним вторгненням на російську територію з часів Другої світової війни. Цей план завжди був ризикованим. Ризики зростають, а стратегічні вигоди все ще нечіткі.

Українські війська досягли тактичної перемоги, захопивши приблизно 1200 квадратних кілометрів російської території після раптової атаки 6 серпня. Операція допомогла відновити певну віру в наступальний потенціал України, змінивши наратив війни. Але наразі Україна не досягла успіху в своїй меті змусити москву відволікти сили зі сходу.