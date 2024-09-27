росія посилює свої диверсії в Західній Європі – Bloomberg

владімір путін попередив, що якщо західні країни підтримають Україну, вони фактично стануть воюючою стороною в конфлікті з усіма наслідками.

Від початку війни в Україні уникнення ескалації — переходу до більш масштабного, глобального конфлікту — було постійною стурбованістю президента США Джо Байдена. Але майже три роки потому реальність така, що війна вже загострилася, просто не зовсім так, як очікували багато спостерігачів. Занепокоєння щодо ескалації спалахнуло в останні тижні, коли Байден розглядав питання про те, чи дозволити Україні використовувати американську зброю, зокрема ракети ATACMS, для завдання ударів по росії на великі відстані.

владімір путін попередив, що якщо західні країни підтримають Україну, вони фактично стануть воюючою стороною в конфлікті з усіма наслідками, що можуть випливати з цього — і заявив, що змінює російську ядерну доктрину, щоб бути готовим до такої загрози.

Про це повідомляє Bloomberg.

Bloomberg зазначає, що найбільш вірогідним сценарієм російської ескалації є посилення двох типів асиметричної ескалації, до яких росія вже вдається, щоб покарати прихильників України, не провокуючи при цьому повномасштабну війну із Заходом. По-перше, це триваюча кампанія саботажу і підривної діяльності, спрямована на Європу.

"путін не обстрілював ракетами Варшаву чи Лондон; він не відправив свої війська для вторгнення в Польщу чи країни Балтії. Але росія проводить квазі-приховані операції: атакує залізниці, склади та інші ключові логістичні об'єкти, іноді наймаючи місцевих злочинців або біженців в якості геополітичних "тимчасових підрядників"", — йдеться у повідомленні.

Не варто очікувати, що путін відкрито візьме на себе відповідальність за цю кампанію заворушень і вбивств. Але послання, навіть якщо воно неявне, не важко зрозуміти: якщо європейські країни або навіть приватні громадяни втручаються у війну в Україні, вони не повинні розраховувати на те, що залишаться неушкодженими.

Другий тип ескалації передбачає посилення геополітичної нестабільності в інших зонах конфлікту, зокрема, в районі Червоного моря. Цього літа путін розглядав можливість надання єменським хуситам сучасних протикорабельних крилатих ракет, які можуть завдати смертельної шкоди американським військовим кораблям і цивільним суднам, що здійснюють патрулювання.

Також є ознаки того, що російські військовослужбовці все ще допомагають хуситам в якості радників. путін вважає, що посилення підтримки хуситів було б стратегічною подвійною вигодою, відволікаючи США від України й водночас караючи Америку за її роль у цій війні.