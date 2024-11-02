росія посилює тиск на Курахове: під загрозою ключова логістика міста

Зазначається, що армія рф задіяла величезну кількість ресурсів на кількох ділянках фронту біля міста Курахове.

російські війська активно посилили тиск на місто Курахове Донецької області з нових напрямків, це ставить під загрозу логістику.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Зазначається, що армія рф задіяла величезну кількість ресурсів на кількох ділянках фронту біля міста Курахове.

"Зокрема, м*сковити активно штурмують східну частину Курахового через Максиміліанівку, забігаючи на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються спроби прорватися в районі Островського. Одночасно активну увагу к*цапи приділяють спробам вийти на дирекцію населених пунктів Іллінка-Берестки, щоб узяти під контроль північну частину міста", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що після прориву оборони в районі Золотої Ниви та Вугледара, росіяни активно рухаються через Шахтарське, Новоукраїнку та Богоявленку, доходячи до відрізка Ясна Поляна-Максимівка-Трудове.

"Ситуацію намагаються стабілізувати всіма можливими силами, але поки що це не вдається. Якщо к*цапи продовжуватимуть успіхи в просуваннях, зберігаючи наявні темпи, то вихід на трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк не за горами, що й дасть змогу перекрити надважливий та основний логістичний шлях до міста", - констатували в DeepState.