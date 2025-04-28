росія посилює військову присутність в Криму – ГУР

Окупанти дуже бояться втратити півострів

Армія рф продовжує посилювати свої позиції в тимчасово окупованому Криму, оскільки окупанти бояться втратити півострів.

Про це у коментарі проєкту "Крим.Реалії" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Він зауважив, що з огляду на загрозу втрати Криму росіяни збільшать кількість особового складу на півострові.

"Окупанти дуже бояться втратити Крим. Крім того, що вони намагаються всіма способами втримати територію Херсонської області, основна їхня мета – це втримати Крим. Це зробити Крим для них безпечним. Зробити так, щоб цю територію не міг ніхто захопити. Тому вони максимально будуть насичувати її військами, вони максимально будуть насичувати її бойовою технікою", – наголосив Черняк.