росія посилює застосування хімічної зброї проти України

26 травня 2003: протигази на підлозі класної кімнати в одній зі шкіл міста-примари Прип'ять, який знаходиться недалеко від Чорнобильської АЕС. Фото: AFP

Відомо щонайменше про 9 000 випадків застосування хімічної зброї.

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що російська армія активізує використання хімічної зброї у війні проти України, намагаючись змусити країну капітулювати.

Про це Каллас повідомила після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, інформує Politico.

"Від початку повномасштабного вторгнення росія щонайменше 9 тисяч разів застосовувала хімічну зброю на території України. Ці дані базуються на звітах німецької та нідерландської розвідок", - зазначила дипломатка.

За її словами, згідно з тими ж даними, застосування хімічних засобів ураження лише посилюється, що викликає серйозне занепокоєння серед західних лідерів.

"Це свідчить про те, що рф прагне завдати якомога більше болю та страждань, щоб змусити Україну здатися. І це дійсно... нестерпно", — додала вона.

Нагадаємо, що москва підписала Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї 13 січня 1993 року та ратифікувала її 5 листопада 1997 року.