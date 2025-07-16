Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія посилює застосування хімічної зброї проти України

16 липня 2025, 08:21
росія посилює застосування хімічної зброї проти України
26 травня 2003: протигази на підлозі класної кімнати в одній зі шкіл міста-примари Прип'ять, який знаходиться недалеко від Чорнобильської АЕС. Фото: AFP
Відомо щонайменше про 9 000 випадків застосування хімічної зброї.

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що російська армія активізує використання хімічної зброї у війні проти України, намагаючись змусити країну капітулювати.

Про це Каллас повідомила після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, інформує Politico.

"Від початку повномасштабного вторгнення росія щонайменше 9 тисяч разів застосовувала хімічну зброю на території України. Ці дані базуються на звітах німецької та нідерландської розвідок", - зазначила дипломатка.

За її словами, згідно з тими ж даними, застосування хімічних засобів ураження лише посилюється, що викликає серйозне занепокоєння серед західних лідерів.

"Це свідчить про те, що рф прагне завдати якомога більше болю та страждань, щоб змусити Україну здатися. І це дійсно... нестерпно", — додала вона.

Нагадаємо, що москва підписала Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї 13 січня 1993 року та ратифікувала її 5 листопада 1997 року.

 
війнахімічна зброя

Останні матеріали

50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється