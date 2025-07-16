росія посилює застосування хімічної зброї проти України
Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що російська армія активізує використання хімічної зброї у війні проти України, намагаючись змусити країну капітулювати.
Про це Каллас повідомила після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, інформує Politico.
"Від початку повномасштабного вторгнення росія щонайменше 9 тисяч разів застосовувала хімічну зброю на території України. Ці дані базуються на звітах німецької та нідерландської розвідок", - зазначила дипломатка.
За її словами, згідно з тими ж даними, застосування хімічних засобів ураження лише посилюється, що викликає серйозне занепокоєння серед західних лідерів.
"Це свідчить про те, що рф прагне завдати якомога більше болю та страждань, щоб змусити Україну здатися. І це дійсно... нестерпно", — додала вона.
Нагадаємо, що москва підписала Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї 13 січня 1993 року та ратифікувала її 5 листопада 1997 року.