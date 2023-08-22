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ПОЛІТИКА

росія повернула тіла 12 українських військових, які були полоненими

22 серпня 2023, 16:54
росія повернула тіла 12 українських військових, які були полоненими
Фото galka.if.ua
Такі випадки ставлять під сумнів якість роботи в рф медичних комісій.

Керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк зазначив, що рф повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненими.

Про це повідомляє Military Media Center.

"Станом на сьогодні сторона росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в росії. При цьому ніяких повідомлень зі сторони росії ані про погіршення їхнього здоров'я, ані про важкий їхній стан не було", - наголосив Таранюк.

Він також заявив, що  такі випадки ставлять під сумнів якість роботи у рф відповідних медичних комісій.

Нагадаємо, ще минулого року російські окупанти влаштували теракт у колонії Оленівки, де перебували українські військовополонені.

Внаслідок інциденту загинули понад 50 українських захисників.

війнаполоненівійськові

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