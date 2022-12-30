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ПОЛІТИКА

Росія повернула з Білорусі свій літак-наводчик, - Гаюн

30 грудня 2022, 11:51
Росія повернула з Білорусі свій літак-наводчик, - Гаюн
Фото: Укрінформ
З Білорусі до РФ повернувся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц", який використовують для коригування ракетних ударів

З Білорусі до РФ повернувся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц", який використовують для коригування ракетних ударів, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"З Білорусі летить ДРЛО А-50 ВКС РФ. За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з рег. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, летить з Білорусі до РФ", - повідомили спостерігачі.

У Білорусі цей російський розвідувальний літак перебував із 14 грудня.


РосіяБілорусьлітаквійна в Україні

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