Росія повернула з Білорусі свій літак-наводчик, - Гаюн

З Білорусі до РФ повернувся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц", який використовують для коригування ракетних ударів

З Білорусі до РФ повернувся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц", який використовують для коригування ракетних ударів, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"З Білорусі летить ДРЛО А-50 ВКС РФ. За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з рег. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, летить з Білорусі до РФ", - повідомили спостерігачі.

У Білорусі цей російський розвідувальний літак перебував із 14 грудня.