росія прагне "змінити демографію" окупованої України – Newsweek

Іван Федоров вважає, що росія має величезний дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, оскільки українці масово не погоджуються працювати з ворогом.

російська влада в тимчасово окупованому Запоріжжі намагається змінити демографічну ситуацію в регіоні, витісняючи місцеве населення громадянами росії.

Про це повідомив Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Виступаючи на національному телебаченні, Федоров заявив, що кремль має намір переселити громадян росії, білорусі та Казахстану в окуповане Запоріжжя, пише Newsweek.

Чотири області України — Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька — були анексовані президентом росії владіміром путіним восени 2022 року після референдумів, які були незаконними згідно з міжнародним правом і засуджені Організацією Об'єднаних Націй. росія не має повного контролю над жодним з цих регіонів, а іноземні уряди, включно зі Сполученими Штатами, заявили, що цей крок є нелегітимним.

"Ворог затвердив нову програму — вони намагаються здійснити масове переселення громадян росії на тимчасово окуповану територію. І не тільки громадян російської федерації — зараз вони шукають людей з різних куточків російської федерації, громадян білорусі, Казахстану, щоб вони могли приїхати на тимчасово окуповану територію", — сказав Федоров.

Іван Федоров додав, що таким чином кремль сподівається "заспокоїти опір, який продовжує зберігатися в умовах тимчасової окупації, замінити генофонд, замінити українське населення". Згідно з Федоровим, росія має "величезний дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території", оскільки "наші жителі масово не погоджуються співпрацювати з ворогом". Гюндуз Мамедов, колишній заступник генерального прокурора України, заявив у своєму дописі в соціальній мережі, що дії москви є військовим злочином.