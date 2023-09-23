росія прагне зміцнити зв'язки з Бразилією після зустрічі Лули із Зеленським – Bloomberg

москва просить Бразилію відновити двосторонній форум, який востаннє збирався у 2015 році.

росія звернулася до Бразилії з проханням відновити двосторонній діалог на наступний день після того, як президент країни Луїс Інасіо Лула да Сілва вперше зустрівся зі своїм українським колегою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров звернувся з відповідним проханням під час зустрічі зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою в четвер, 21 вересня, на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Лула і президент України Володимир Зеленський зустрілися в середу, 20 вересня, на полях Генасамблеї.

Лавров попросив відновити роботу російсько-бразильської комісії високого рівня зі співробітництва - форуму, який обидві країни створили в 1997 році для обговорення торгівлі, інвестицій, технологій, оборони та інших питань. За словами бразильських чиновників, які говорили на умовах анонімності, комісія не збиралася з 2015 року.

Бразилія також зацікавлена у відродженні форуму, сказали чиновники, розглядаючи його як постійний аспект відносин, який повинен функціонувати.

Уряди двох країн обговорять можливі дати зустрічі віце-президента Бразилії Жералдо Алкміна і прем'єра росії Міхаіла Мішустіна, які спільно очолюють комісію.

Зустріч із Зеленським, яка є частиною зусиль України зі згуртування глобальної підтримки проти російського вторгнення, стала однією з найяскравіших подій саміту ООН. Попередня спроба зустрітися, коли їх обох запросили на травневий саміт G7 у Японії, провалилася, а березневий відеодзвінок значною мірою не зміг послабити напруженість.

Попри попередню різкість, лідери вийшли із зустрічі з кращим розумінням позицій один одного, заявив журналістам у Нью-Йорку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Лула і Зеленський також пообіцяли підтримувати контакти в майбутньому.

Але Бразилія водночас дала зрозуміти, що має намір продовжувати переговори з обома сторонами. Після переговорів із Зеленським Вієйра заявив журналістам, що Лула був би відкритий для подібної зустрічі з главою кремля владіміром путіним, якщо російський президент буде в цьому зацікавлений.

"Президент Лула неодноразово зустрічався з президентом путіним у минулому. Якщо буде така можливість, я не сумніваюся, що вони зустрінуться", - сказав Вієйра.

З моменту вступу на посаду в січні Лула намагається позиціювати Бразилію як нейтральну країну, яка може підтримувати зв'язки як з росією, так і з Україною і сприяти мирним переговорам - позиція, яку він і його радники називають такою, що відповідає традиційному зовнішньополітичному підходу Бразилії.

Але ця стратегія дратує Україну та її західних союзників, породжуючи скептичне ставлення до заявленого ним нейтралітету. Неодноразові заяви Лули про те, що Зеленський і США несуть спільну відповідальність за війну, у квітні змусили представника адміністрації лідера Штатів Джо Байдена звинуватити його в "повторенні російської та китайської пропаганди".