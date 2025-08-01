Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія практично оточила Покровськ: ЗСУ втрачає ключові логістичні шляхи – The Telegraph

01 серпня 2025, 11:02
росія практично оточила Покровськ: ЗСУ втрачає ключові логістичні шляхи – The Telegraph
Джерело t.me/pavlokyrylenko_donoda
Наступною ключовою ціллю рф є Добропілля.

російські війська наблизились до повного оточення міста Покровськ у Донецькій області, залишивши Україні лише один логістичний маршрут для постачання та ротації сил оборони.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на військові джерела та власних кореспондентів у регіоні.

Згідно з інформацією, дорога Т-05-15, яка є ключовою артерією для ЗСУ, фактично перерізана через засідки та удари безпілотників. російські сили взяли під контроль місто Родинське, через яке проходить ця траса. Таким чином, Україна втратила ще один критично важливий логістичний вузол, що живив оборону Покровська.

"Використання авто в цьому районі — це самогубство", — розповів один із українських військових. Через інтенсивний вогневий контроль дороги, солдати змушені пересуватись пішки, тягнучи з собою усе спорядження — подекуди по 20 кілометрів.

Наступною ключовою ціллю рф є Добропілля — останнє велике місто на шляху до остаточного оточення Покровська. До нього залишилось лише 15 кілометрів. У разі його втрати ворог отримає повний контроль над дорогою, що дозволить замкнути кільце навколо Покровська.

Аналітики й військові кажуть, що захоплення Покровська відкриє росії шлях до повного контролю над Донецькою областю — однією з головних цілей путіна у війні проти України.

"Не зважаючи на невеликі розміри, Родинське — ключовий пункт, бо воно контролює перехрестя, що з’єднує останні лінії постачання. Його втрата суттєво погіршила позиції українських сил", — зазначає The Telegraph.

На цьому напрямку рф активно застосовує тактику, схожу до тієї, що використовувалась у Другій світовій війні: через постійні удари по логістиці та локальні прориви, ворог намагається "розшити" фронт і зламати оборону. Після перекидання елітного безпілотного підрозділу з Курська російські атаки стали ще ефективнішими.

Ситуація на цій ділянці фронту критична. Солдати попереджають: "щойно впаде одне місто — впаде й інше". За їхніми словами, питання про втрату Покровська — це вже не "чи", а "коли". Прогнози коливаються від кількох днів до кількох тижнів.

Падіння Покровська поставить під загрозу оборону значно ширшої ділянки фронту — від Павлограда її відокремлюватимуть лише відкриті поля, що значно ускладнить стримування ворога.

У підсумку The Telegraph цитує українських бійців: "Ми не впевнені, що доживемо до кінця тих 10 днів, які Трамп нібито дав путіну, навіть якщо якась угода і буде укладена".

війнаВладімір Путінпокровськросія окупантиДобропілля

Останні матеріали

Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється