росія практично оточила Покровськ: ЗСУ втрачає ключові логістичні шляхи – The Telegraph

Наступною ключовою ціллю рф є Добропілля.

російські війська наблизились до повного оточення міста Покровськ у Донецькій області, залишивши Україні лише один логістичний маршрут для постачання та ротації сил оборони.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на військові джерела та власних кореспондентів у регіоні.

Згідно з інформацією, дорога Т-05-15, яка є ключовою артерією для ЗСУ, фактично перерізана через засідки та удари безпілотників. російські сили взяли під контроль місто Родинське, через яке проходить ця траса. Таким чином, Україна втратила ще один критично важливий логістичний вузол, що живив оборону Покровська.

"Використання авто в цьому районі — це самогубство", — розповів один із українських військових. Через інтенсивний вогневий контроль дороги, солдати змушені пересуватись пішки, тягнучи з собою усе спорядження — подекуди по 20 кілометрів.

Наступною ключовою ціллю рф є Добропілля — останнє велике місто на шляху до остаточного оточення Покровська. До нього залишилось лише 15 кілометрів. У разі його втрати ворог отримає повний контроль над дорогою, що дозволить замкнути кільце навколо Покровська.

Аналітики й військові кажуть, що захоплення Покровська відкриє росії шлях до повного контролю над Донецькою областю — однією з головних цілей путіна у війні проти України.

"Не зважаючи на невеликі розміри, Родинське — ключовий пункт, бо воно контролює перехрестя, що з’єднує останні лінії постачання. Його втрата суттєво погіршила позиції українських сил", — зазначає The Telegraph.

На цьому напрямку рф активно застосовує тактику, схожу до тієї, що використовувалась у Другій світовій війні: через постійні удари по логістиці та локальні прориви, ворог намагається "розшити" фронт і зламати оборону. Після перекидання елітного безпілотного підрозділу з Курська російські атаки стали ще ефективнішими.

Ситуація на цій ділянці фронту критична. Солдати попереджають: "щойно впаде одне місто — впаде й інше". За їхніми словами, питання про втрату Покровська — це вже не "чи", а "коли". Прогнози коливаються від кількох днів до кількох тижнів.

Падіння Покровська поставить під загрозу оборону значно ширшої ділянки фронту — від Павлограда її відокремлюватимуть лише відкриті поля, що значно ускладнить стримування ворога.

У підсумку The Telegraph цитує українських бійців: "Ми не впевнені, що доживемо до кінця тих 10 днів, які Трамп нібито дав путіну, навіть якщо якась угода і буде укладена".