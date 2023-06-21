росія представлятиме загрозу найближчі десятиліття – МЗС Чехії

Чехія не може мати хороші відносини з країною, яка веде агресивну війну проти сусідньої держави.

Голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що росія у її нинішньому вигляді буде становити загрозу для країн Європи впродовж кількох десятиліть.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що Чехія не може мати хороші відносини з країною, яка веде агресивну війну проти сусідньої держави.

"Ми не можемо мати колишні відносини з країною, яка веде агресивну війну проти свого сусіда та загрожує міжнародному порядку. Поки російське суспільство не зміниться, росія загрожуватиме Європі", – написав він.

Крім того, він зазначив, що чеський уряд затвердив доповідь МЗС країни про перегляд відносин із росією.

"Ми значно скоротили дипломатичну присутність росії у Чеській Республіці. Ми заморозили російські активи на суму близько 10 мільярдів чеських крон (близько $460 млн). Ми знизили і продовжуватимемо знижувати нашу енергетичну залежність від росії", – додав він.