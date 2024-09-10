росія пробує вибудувати євразійську безпеку і зруйнувати світовий порядок – ISW

В рф зацікавлені у розширенні співробітництва з країнами Перської затоки.

кремль намагається вибудувати євразійську архітектуру безпеки та використати її для руйнування нинішнього світового порядку.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

"В понеділок, 9 вересня, у Саудівській Аравії міністр закордонних справ рф Сергій Лавров взяв участь у спільному міністерському засіданні стратегічного діалогу росії та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки", - написали аналітики.

Вона додали, що в кулуарах Стратегічного діалогу росія - РСАДПЗ, Лавров провів переговори з генеральним секретарем Ради Джасемом Мухаммедом аль-Будайві, міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом Фейсалом ібн Фарханом та наслідним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

На зустрічі глава російського МЗС підкреслив зацікавленість рф у розширенні співробітництва з країнами Перської затоки. Лавров обговорив із саудівськими чиновниками зміцнення торгівлі, культурних зв'язків і двосторонніх інвестицій.

Крім того, російський політик запросив саудівського прем'єра ібн Салмана на саміт БРІКС до російської Казані, що відбудеться у жовтні 2024 року.

В Інституті нагадали липневу заяву Лаврова про те, що рф і Китай у рамках РСАДПЗ виступають за створення євразійської архітектури безпеки.

Аналітики ISW додають, що свої зустрічі з лідерами держав Перської затоки, російський міністр використовував для просування саме цього порядку денного.

В інституті не виключають, що цей візит Лаврова є частиною зусиль кремля з просування створення запланованої ним "євразійської архітектури безпеки".

"Раніше ISW вже оцінював, що пропозиція стосовно євразійської архітектури безпеки відповідає довгостроковій стратегічній меті рф, яка полягає в розпаді західної єдності, розпуску НАТО зсередини та руйнуванні нинішнього світового порядку", - підсумували в звіті.