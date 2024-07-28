росія пробиває ослаблені лінії на сході України – NYT

За останній тиждень війська рф домоглися певних успіхів у східній частині Донецької області.

Військові аналітики кажуть, що російські сили все більше досліджують українські лінії, щоб визначити ослаблені позиції перед наступом і проривом.

Про це пише американське газета The New York Times.

Видання пише, що російські війська за останній тиждень домоглися певних успіхів у східній частині Донецької області: захопили кілька сіл і наблизилась до міста Покровськ - одного з головних опорних пунктів української оборони в цьому районі.

Такі успіхи відображають поліпшення здатності москви використовувати "тріщини" в українських оборонних лініях, які були ослаблені нещадними російськими атаками та браком ресурсів, констатую ть журналісти.

В останні місяці кремлівські війська усе більше уваги приділяють виявленню ослаблених і погано організованих українських підрозділів, перш ніж прориватися, кидаючи на поле бою десятки солдатів і бронетехніки і такого висновку, зокрема, дійшов аналітик Національного інституту стратегічних досліджень в Україні Микола Бєлєсков.

Газета наводить як приклад втрату села Прогрес на Покровському напрямку фронту в Донецькій області.

Головні причини швидкого просування російських військ - це хаотичний відступ або невміла ротація бійців.